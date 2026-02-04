Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 230214

Il Cesena ha dato il benvenuto nella giornata odierna al suo nuovo centrocampista, Gaetano Castrovilli, che ha tenuto la conferenza stampa di presentazione con i bianconeri, non nascondendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza.

«Arrivo da anni in cui non sono stato bene fisicamente. -ha dichiarato- Quindi ho deciso di ripartire dalla Serie B perché è un campionato importante. Volevo vedere testare la mia tenuta, in un torneo notoriamente anche molto fisico. Ho scelto Cesena: è stata una trattativa molto veloce, degli ultimi giorni di mercato, però appena ho sentito che c’era questa possibilità ero molto entusiasta e sono contento della scelta».

E sulle sue condizioni, Castrovilli aggiunge: «Fisicamente molto bene. Penso che ognuno di noi a volte debba mettersi in discussione. Anche perché, ripeto, ho avuto un po’ di problemi, ma penso che l’importante sia ripartire. È stato molto difficile per me perché, più che fisicamente, l’ho accusato mentalmente»

E sul suo nuovo allenatore, Michele Mignani, e il suo modo di giocare, il centrocampista non ha dubbi: «Molti mi hanno parlato bene del mister. Visti i suoi trascorsi a Bari, mi hanno detto che per il suo gioco posso essere un giocatore importante. Ho guardato tante partite del Cesena, non lo nego. Ho visto una squadra che gioca molto bene. L’impianto prevede le mezzali d’inserimento e quindi penso che sia un gioco congeniale per me»

Altre notizie

melissano

Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito: «Questa squadra non aveva bisogno di essere stravolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Salernitana - Cagliari

Capozucca: «In B soprattutto prestiti, ma Palermo e Monza restano tra le più attrezzate»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie BKT, ufficiale il programma dalla 30ª alla 32ª giornata: big match e turni infrasettimanali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
catellani

Modena, Catellani: «Di Mariano tassello chiave per Palumbo al Palermo, ma nelle ultime settimane…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file8 (23)

Empoli, Stefanelli: «I nuovi innesti ci aiuteranno a crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file7 (32)

Sampdoria, Mancini difende Brunori: «Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file6 (45)

Pescara, Foggia risponde alle critiche: «Aspettare Insigne non significa difficoltà sul mercato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file4 (78)

Insigne torna a Pescara: «In Serie B solo per questa maglia, credo nella salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file3 - 2026-02-04T144318.531

Sampdoria, Fredberg: «Su Brunori aspettative alte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
pedullà

Pedullà boccia il mercato di gennaio: “Ultimo giorno una Caporetto, più telefoni che contratti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-04 230214

Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 223901

Coppa Italia: l’Inter batte 2-1 il Torino e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
melissano

Spezia, Melissano: «Solo Pohjanpalo e Adorante spostano gli equilibri in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 221934

Perugia, Gaucci: «Verre aveva altre opportunità, ma ha scelto noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026