Cesena, Castrovilli si presenta: «Posso essere un giocatore importante per il gioco di Mignani»

Il Cesena ha dato il benvenuto nella giornata odierna al suo nuovo centrocampista, Gaetano Castrovilli, che ha tenuto la conferenza stampa di presentazione con i bianconeri, non nascondendo tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza.

«Arrivo da anni in cui non sono stato bene fisicamente. -ha dichiarato- Quindi ho deciso di ripartire dalla Serie B perché è un campionato importante. Volevo vedere testare la mia tenuta, in un torneo notoriamente anche molto fisico. Ho scelto Cesena: è stata una trattativa molto veloce, degli ultimi giorni di mercato, però appena ho sentito che c’era questa possibilità ero molto entusiasta e sono contento della scelta».

E sulle sue condizioni, Castrovilli aggiunge: «Fisicamente molto bene. Penso che ognuno di noi a volte debba mettersi in discussione. Anche perché, ripeto, ho avuto un po’ di problemi, ma penso che l’importante sia ripartire. È stato molto difficile per me perché, più che fisicamente, l’ho accusato mentalmente»

E sul suo nuovo allenatore, Michele Mignani, e il suo modo di giocare, il centrocampista non ha dubbi: «Molti mi hanno parlato bene del mister. Visti i suoi trascorsi a Bari, mi hanno detto che per il suo gioco posso essere un giocatore importante. Ho guardato tante partite del Cesena, non lo nego. Ho visto una squadra che gioca molto bene. L’impianto prevede le mezzali d’inserimento e quindi penso che sia un gioco congeniale per me»