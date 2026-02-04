Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Febbraio 4, 2026
Intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Incontro Azzuro” negli studi di Radio Lady, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato dell’Empoli il centrocampista azzurro, Duccio Degli Innocenti, lanciando un sguardo anche al prossimo match contro il Palermo.

«Venivamo da due sconfitte, l’ultima anche piuttosto pesante, quindi volevamo reagire subito – ha dichiarato il centrocampista -. Credo che in parte ci siamo riusciti: abbiamo affrontato la partita con l’atteggiamento giusto contro una squadra forte, costruita per vincere. Siamo contenti della risposta data e ora vogliamo alzare l’asticella già da sabato contro il Palermo»

Sul prossimo match contro il Palermo, ha poi aggiunto: «Sarà difficilissima. È una squadra costruita per arrivare nelle prime posizioni, con un ambiente caldo e uno stadio importante. Sono partite bellissime da giocare, non vediamo l’ora»

Sul match pareggiato contro il Modena, Degli Innocenti ha dichiarato: «Lo sapevamo, è una squadra fisica in tutte le zone del campo ed è probabilmente la loro qualità migliore. Abbiamo cercato di arginarli nel miglior modo possibile: in alcuni momenti ci siamo riusciti, in altri meno, ma la partita è andata sostanzialmente come l’avevamo preparata con il mister»

Sui prossimi impegni dell’Empoli, il centrocampista non ha dubbi: «Sono tutte partite fondamentali contro squadre che lottano per qualcosa di importante. Dobbiamo farci trovare pronti subito, a partire da Palermo che al momento è la partita più importante»

Infine, un commento sulle sue condizioni dopo i problemi accusati nel finale di gara contro i canarini: «Tutto a posto, solo crampi e un po’ di stanchezza. È stata una partita molto dispendiosa, anche per il campo pesante dopo tanti giorni di pioggia»

