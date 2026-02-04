Coppa Italia: Inter avanti 1-0 sul Torino dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 215013

Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Inter e Torino, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. I nerazzurri vanno al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0.

Inizia meglio in match la formazione di Chivu prendendo subito il predominio del gioco in mano. Al 20′ arriva la prima grande occasione per l’Inter: Carlos Augusto libera il sinistro dal limite dell’area, con il pallone pizzica la parte alta della traversa.

Spingono sul piede dell’acceleratore i nerazzurri, che al 35′ trovano la rete del vantaggio: Kamatè scodella in area, Bonny insacca di testa in anticipo su Paleari. Nel finale di primo tempo gli uomini di Chivu gestiscono il risultato, andando al riposo con un vantaggio di misura.

Altre notizie

Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Lega Serie A, De Siervo sui petardi in campo durante Cremonese-Inter: «Il momento è delicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file2 - 2026-02-04T142628.435

Petardo contro l’ex rosa Audero: maxi multa e diffida all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
AP2_8260 (1)

Udinese, Nani fa chiarezza sul mercato: «Scelte precise e programmazione, Modesto ceduto senza rimpianti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo pescara 5-0 (37) sorrentino

Sorrentino su Hiljemark: «Allenatore umile e gran lavoratore, può fare bene a Pisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo cremonese 2-3 (38) audero

Audero e la bomba carta allo Zini: «Poteva finire molto peggio, ma non mi piego alla violenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-02 222146

Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 212629

Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
calciomercato-lazio-massolin (1)

Modena, UFFICIALE: Massolin ceduto all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
0ed27370e6

Petardo vicino ad Audero, ore drammatiche a Cremona: arresto in arrivo e stangata per la curva Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 215013

Coppa Italia: Inter avanti 1-0 sul Torino dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Lega Serie A, De Siervo sui petardi in campo durante Cremonese-Inter: «Il momento è delicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
ciro_polito_3

Catanzaro, Polito: «Questa squadra non aveva bisogno di essere stravolta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 181446

Perugia, Verre riparte dal Grifo: «Qui sono cresciuto, voglio salvare questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026