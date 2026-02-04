Coppa Italia: Inter avanti 1-0 sul Torino dopo i primi 45
Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Inter e Torino, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. I nerazzurri vanno al riposo in vantaggio sul risultato di 1-0.
Inizia meglio in match la formazione di Chivu prendendo subito il predominio del gioco in mano. Al 20′ arriva la prima grande occasione per l’Inter: Carlos Augusto libera il sinistro dal limite dell’area, con il pallone pizzica la parte alta della traversa.
Spingono sul piede dell’acceleratore i nerazzurri, che al 35′ trovano la rete del vantaggio: Kamatè scodella in area, Bonny insacca di testa in anticipo su Paleari. Nel finale di primo tempo gli uomini di Chivu gestiscono il risultato, andando al riposo con un vantaggio di misura.