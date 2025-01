Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Giuseppe Sibilli è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante si recherà presto a Genova per sottoporsi alle visite mediche di rito e dare il via alla sua esperienza con la maglia blucerchiata. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

