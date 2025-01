Di Marzio: “Palermo, Buttaro in uscita. C’è la Carrarese”

Porte girevoli in casa rosanero. Oltre alle, quasi, imminenti uscite di Nedelcearu, Appuah e Saric, i rosanero si preparano a salutare Alessio Buttaro. Il terzino rosanero è ormai ai margini del club e si prepara a cambiare casacca. Dopo l’interesse, poi non concretizzato, del Trapani, adesso bussa alla porta del club di viale del Fante, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Carrarese. L’operazione potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con il calciatore che ha palesato la volontà di proseguire la propria carriera in Serie B.

