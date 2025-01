Roma-E. Francoforte, tentano di assaltare i tifosi tedeschi: bloccati quattro ultras giallorossi

Quattro sostenitori della Roma sono stati fermati dalla polizia dopo aver tentato di aggredire le navette destinate ai tifosi tedeschi dell’Eintracht. L’operazione è avvenuta durante le attività di controllo organizzate dalla questura in vista del match di Europa League, previsto per stasera alle 21 presso lo stadio Olimpico.

Gli agenti della polizia di Stato hanno intercettato i quattro nelle vie interne nei pressi di piazzale delle Belle Arti, mentre pattugliavano la zona di piazzale delle Canestre, all’interno del parco di Villa Borghese. A partire dalle 16, oltre duemila tifosi tedeschi si erano radunati in quel punto, seguendo le indicazioni della questura, per essere trasportati gratuitamente allo stadio mediante navette. I tifosi romanisti, tra cui due minorenni, sono stati bloccati al termine di un tentativo di fuga lungo le strade interne di via Flaminia.