Pedullà: “Salernitana, in chiusura Corazza dal Bologna”

Salernitana scatenata sul mercato. Il club granata vuole invertire a tutti i costi la delicata situazione di classifica. Dopo aver ufficializzato Cerri, adesso il club come riportato da Alfredo Pedullà, vuole chiudere per un altro colpo. Si tratta del terzino Tommaso Corazza, classe 2004, che sta per lasciare il suo attuale club e maturerà un’importante esperienza in Serie B. Negli ultimi minuti c’è stata un’accelerata, siamo davvero ai dettagli.

