Dalla Turchia: “Saric-Bodrum FK, accordo raggiunto”

Secondo quanto riportato dal Fanatik, testata giornalistica turca, Dario Saric sarebbe molto vicino a salutare per la seconda volta il Palermo. Il calciatore bosniaco è arrivato in Sicilia nell’estate del 2022 dall’Ascoli. Dopo una stagione poco convincente in rosanero, il calciatore si è poi trasferito in prestito all’Antalyaspor collezionando 32 presenze.

Al termine della passata stagione è poi rientrato in rosanero per restare e ad oggi ha messo a referto solo 5 apparizioni. I media turchi riferiscono come il calciatore abbia già trovato l’accordo con il Bodrum FK, bisognerà dunque comprendere con quali modalità il bosniaco potrebbe lasciare nuovamente Palermo.

🚨 FANATİK ÖZEL | @necatialbayrak5 ✍️ Dario Saric, Bodrum FK ile anlaşmaya vardı. pic.twitter.com/dfpcIRkjHl — Fanatik (@fanatikcomtr) January 8, 2025