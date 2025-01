Tottenham-Liverpool, attimi di paura: Bentancur sviene in campo

In questi istanti Tottenham e Liverpool si stanno affrontando per il match valevole per la semifinale di Carabao Cup. I padroni di casa sono in ansia per le condizioni di Rodrigo Bentancur. L’ex centrocampista di Juventus e Boca Juniors ha perso i sensi all’undicesimo minuto della partita. L’ex Juve ha provato a colpire il pallone di testa all’undicesimo minuto, per poi rimanere immobile sul prato di gioco. I medici sono prontamente intervenuti e l’uruguaiano soccorso per diversi minuti prima di essere trasportato fuori dal campo in barella. Di seguito il video di quanto accaduto:

Not sure what has happened to Bentancur, but I hope he's okay.pic.twitter.com/7j2JAYKt9h — Football Report (@FootballReprt) January 8, 2025