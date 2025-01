Il 17 marzo, presso “La Braciera in Villa”, si svolgerà la nuova edizione della Palermo Football Conference, evento in cui parteciperanno diversi protagonisti del mondo del calcio. Anche l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, sarà presente come ospite. Di seguito il suo videomessaggio, con la sua solita ironia, mediante il quale conferma la sua partecipazione:

Continue Reading