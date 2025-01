Presentato il torneo delle Regioni 2025: presenti Mirri e Gardini

La manifestazione, presentata questa mattina presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), si terrà dall’11 al 18 aprile 2025 e coinvolgerà tutte le 20 regioni d’Italia con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile.

Alla conferenza stampa erano presenti il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, l’Assessore al Turismo Elvira Amata, l’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete, il Presidente del Comitato Sicilia Sandro Morgana, il Presidente del Palermo Dario Mirri e l’Amministratore Delegato del Palermo Giovanni Gardini.

Durante l’incontro, è stata svelata la mascotte “Fico”, un fico d’India simbolo di tradizione e resilienza. Con colori brillanti e postura dinamica, rappresenta energia, talento e spirito di squadra.

Il Torneo valorizzerà anche il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, con celebrazioni della Settimana Santa. Le partite si svolgeranno in cinque gironi:

Girone A: Palermo/Trapani

Girone B: Agrigento/Caltanissetta/Enna

Girone C: Ragusa/Siracusa

Girone D: Catania

Girone E: Messina/Taormina

Le cinque vincenti e le tre migliori seconde accederanno alla seconda fase a Taormina e Giardini Naxos, con finali allo Stadio di Taormina.

Sandro Morgana ha sottolineato l’importanza del torneo come vetrina per il calcio siciliano e la crescita dei giovani. Giancarlo Abete ha elogiato l’evento come opportunità per promuovere il calcio dilettantistico e la Sicilia, certo del successo della manifestazione.