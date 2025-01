Pisa, Morutan: «Lavoriamo tanto per raggiungere la Serie A»

Stamattina, mercoledì 8 gennaio, il giocatore del Pisa, Olimpiu Morutan, ha parlato in conferenza stampa dopo essersi messo alle spalle un brutto infortunio. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Sono pronto, ho fatto tutti gli allenamenti con la squadra e spero di poter giocare presto, lavoro al 100% per poter scendere in campo già lunedì. Già lo scorso anno volevo tornare, ma non è stato possibile, ma ora sono tornato perché due anni fa sono stato molto bene qui, e ora voglio fare ancora di più per questa squadra: volevo tornare e il Pisa mi voleva, sono felice di essere qui e spero di fare tante cose belle. Non posso dire in questo momento che sono tornato per giocare in Serie A, ma di sicuro posso garantire che stiamo lavorando tanto per centrare questo obiettivo. La squadra è più forte di quella di due anni fa, ci sono tanti ragazzi bravi e il gruppo è davvero unito: mi piace molto come ci fa giocare mister Filippo Inzaghi, e spero si possa continuare così. Siamo tutti importanti in questo gruppo, sia chi gioca dall’inizio che chi subentra, tutti stiamo giocando bene».