“Mi sono rimasti solo 720 € nel conto”: dopo l’Udinese e il Mondiale 2006 è finito in rovina | Sua moglie gli ha preso tutto in tribunale

Mazzata tremenda per il calciatore, che dopo aver giocato ad Udine e aver disputato il Mondiale del 2006 è rimasto quasi senza soldi sul conto corrente.

Il mondo del pallone come ben sappiamo è diventato molto ricco. Gli stipendi percepiti dai giocatori infatti sono davvero elevati, e sono arrivati a raggiungere cifre assurde nel corso degli ultimi anni. Anche in passato però questi guadagnavano bene. Molti calciatori, nonostante ciò, si sono trovati in difficoltà economiche una volta ritirati. Questo fenomeno è spesso il risultato di diversi fattori.

I motivi che possono portare a questa situazione sono diversi. Dall’incapacità di gestire il proprio patrimonio alle dipendenze che obbligano delle spese enormi, senza dimenticarsi dello stile di vita. Abituati a vivere nel lusso infatti i giocatori arrivati ad un certo punto, soprattutto dopo il ritiro, rischiano di rimanere senza soldi.

Una cosa simile è accaduta appunto a questo ex calciatore dell’Udinese, il quale ha preso parte anche ai Mondiali del 2006. Il giocatore in questione infatti, come da lui stesso ammesso, è rimasto con appena 720 euro sul proprio conto corrente, finendo in rovina, complice anche il comportamento della sua ex moglie, che gli ha rubato tutto in Tribunale.

L’Udinese, i Mondiali e tanti giri per il mondo

Per anni Asamoah Gyan è stato un simbolo della nazionale ghanese, con cui ha preso parte a diverse edizioni dei Mondiali, anche a quella del 2006. In carriera l’attaccante ha giocato per diversi club, tra cui anche l’Udinese.

Ovviamente i suoi guadagni sono stati parecchi, soprattutto se si guarda alla sua esperienza in Cina, che gli ha concesso di percepire uno stipendio importante. In teoria dunque il bomber aveva tutte le carte in regola per vivere una vita agiata post ritiro. E invece le cose non sono andate propriamente così. Forse.

Senza soldi sul conto

”Ha avuto una carriera ricca e lunga, ma a un certo punto della sua vita si è trovato con appena 724 euro sul suo conto corrente bancario”. Così nei mesi scorsi fanpage.it ha descritto la situazione dell’ex calciatore dell’Udinese.

La realtà però secondo alcuni rumors sarebbe un’altra. Infatti sembrerebbe che per evitare di pagare dei soldi mensili alla sua ex moglie per il mantenimento dei figli, Asamoah abbia fatto risultare di non avere denaro, fingendo di essere quasi in povertà.