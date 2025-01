Cremonese, Collolo: «L’obiettivo è consolidare il quarto posto»

Michele Collocolo, centrocampista classe 1999, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Frosinone, in programma domenica 12 gennaio. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com:

Come vivete questo mese con il calciomercato aperto all’interno dello spogliatoio?

«Si vive tranquillamente, siamo abituati a momenti del genere. Bisogna sempre allenarsi al 100%, a prescindere dal telefono che squilla o meno. In allenamento non bisogna portare aspetti esterni, ognuno sa esattamente cosa fare perché siamo professionisti».

Sei il secondo miglior marcatore della rosa dopo Vazquez. Credi che ci siano problemi in termini di finalizzazione?

“Alla lunga penso che verranno fuori anche gli attaccanti, Bonazzoli per esempio è a quota 3 gol. Allo stesso tempo spero di farne altri anche io, o comunque sostenere le punte dando loro una mano per segnare».

Cosa non ha funzionato nella prima parte di stagione? C’è ancora delusione per il campionato che non sta andando rispetto alle aspettative iniziali?

«In questo momento dobbiamo solo consolidare il nostro quarto posto, poi pensare partita dopo partita come ci siamo detti con il gruppo e il mister».

Con il mercato aperto aumentano anche le incognite: potreste sfidare avversari che schierano da subito i nuovi acquisti…

«Dobbiamo essere noi in campo a trovare soluzioni in base a ciò che abbiamo davanti. Il mister ci fa rivedere le partite, ma se un giocatore cambia squadra sta a noi risolvere questo problema».

Sei un riferimento del centrocampo grigiorosso. Senti la responsabilità?

«Credo sia una motivazione in più per dare tutto me stesso e trascinare il gruppo. È quello a venire prima di tutto, anche degli obiettivi personali».