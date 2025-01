Salernitana, le prime parole di Raimondo: «Felicissimo di essere qua»

Antonio Raimondo è un nuovo giocatore della Salernitana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, l’ex attaccante della Ternana ha firmato il contratto e a breve si attende l’annuncio ufficiale. Il giocatore, infatti, è già arrivato in città e ha rilasciato le sue prime parole: «Forza Salernitana, sono felicissimo di essere qua». Oltre a Raimondo, il club campano ha chiuso anche per l’arrivo di Alberto Cerri.

