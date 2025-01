Calciomercato Cremonese: Lochoshvili verso l’estero, il Modena è più defilato

Luka Lochoshvili è sempre più in uscita dalla Cremonese. Il difensore georgiano, negli ultimi giorni, è stato accostato ad alcuni club dopo non essersi imposto negli schemi di Stroppa nel girone di andata. Il giocatore, dunque, potrebbe approfittare del mercato invernale per cambiare aria. Lochosvili è apprezzato all’estero dove le sirene si fanno sempre più insistenti, mentre il Modena sembra essere una destinazione, al momento, meno probabile nonostante l’interesse mostrato nei confronti del calciatore nelle ultime ore. A riportarlo è Calciomodena.it.

Continue Reading