Attimi di paura per Bentancur. Il Tottenham: “Rodrigo è cosciente”

Arriva il comunicato da parte del Tottenham sulle condizioni di salute di Bentancur. Il calciatore è svenuto in campo all’11’ della sfida tra gli Spurs e il Liverpool dopo aver tentato di colpire il pallone di testa. Il club ha pubblicato il seguente comunicato per fare chiarezza sulla situazione: “Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

Tottenham-Liverpool, attimi di paura: Bentancur sviene in campo