Pedullà: “Inzaghi-Pisa, grande impresa. Ma futuro da chiarire”

Un’altra impresa firmata Pippo Inzaghi. La promozione del Pisa in Serie A si aggiunge alla lista dei suoi successi da allenatore. Un percorso costruito con determinazione e idee chiare, che ha permesso alla squadra nerazzurra di raggiungere un traguardo storico sotto la sua guida.

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il futuro del tecnico è però da valutare attentamente. Nonostante le parole rassicuranti del presidente Corrado e della dirigenza — che hanno ricordato l’esistenza di un contratto pluriennale con Inzaghi — servirà un confronto per allineare le ambizioni reciproche.

Il club ha solidità e intenzioni chiare in ottica investimento, ma per ora non ci sono certezze sul futuro immediato dell’allenatore. Una situazione in evoluzione, tutta da seguire.