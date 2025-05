Ex Palermo, Tutino verso l’addio alla Samp: piace all’Avellino

Il futuro di Gennaro Tutino sarà con ogni probabilità lontano dalla Sampdoria, nonostante il riscatto automatico già scattato per 3,5 milioni di euro e un contratto valido fino al 2028. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la retrocessione in Serie C e l’ingaggio elevato (1 milione netto a stagione) spingeranno i blucerchiati a mettere l’attaccante sul mercato.

Classe 1996 e ex Palermo, Tutino ha chiuso la stagione con 5 gol in 21 presenze, prima dello stop per una frattura al malleolo. Su di lui c’è l’interesse del neo promosso Avellino, pronto a scommettere sulla sua voglia di riscatto in vista del ritorno in Serie B.