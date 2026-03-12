“Papà Rosanero”, al Barbera torna l’evento dedicato ai piccoli tifosi e ai loro papà

Un legame speciale che attraversa generazioni e si colora di rosanero. Dopo il successo della scorsa edizione, giovedì 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, lo stadio Renzo Barbera ospiterà nuovamente “Papà Rosanero”, l’evento organizzato dal Palermo FC dedicato al rapporto tra i piccoli tifosi e i loro papà.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’esperienza unica all’interno dei luoghi più iconici della casa rosanero. Padre e figlio potranno vivere un vero e proprio tour dello stadio, visitando mixed zone, sala stampa, spogliatoi e tunnel di accesso al campo, fino ad arrivare al momento più emozionante: entrare sul prato del Barbera e calciare un rigore sotto la Curva Nord.





L’esperienza inizierà con l’accreditamento nel piazzale dello stadio. Da lì, i partecipanti si sposteranno nello store ufficiale del Palermo, dove potranno scegliere un pallone ufficiale da utilizzare durante l’evento e da portare poi a casa come ricordo della giornata.

Successivamente, sul terreno di gioco verrà allestita un’area dedicata ai passaggi e ai palleggi, prima del momento clou dell’iniziativa: a turno, padre e figlio saranno chiamati dallo speaker dello stadio a battere ciascuno un calcio di rigore sotto la Curva Nord, mentre sui maxischermi del Barbera apparirà una foto che li ritrae insieme.

I pacchetti disponibili

Per partecipare all’evento sono disponibili due formule:

“Papà + 1” – 49 euro: valido per 2 persone (1 padre + 1 figlio/a)

“Papà + 2” – 65 euro: valido per 3 persone (1 padre + 2 figli/e)

Gli orari dell’evento

Sono previsti sei slot orari durante il pomeriggio:

15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30

L’evento inizierà puntualmente nell’orario scelto, per questo il club consiglia di arrivare allo stadio almeno 15 minuti prima dello slot prenotato.

Biglietti e prelazione

I biglietti saranno acquistabili online su Vivaticket fino alle ore 23.59 di martedì 17 marzo.

Considerati i posti limitati per ciascun turno, il Palermo FC ha previsto una fase di prelazione per gli abbonati, attiva fino alle ore 15.59 di sabato 14 marzo.

La seconda fase di vendita, aperta a tutti in caso di disponibilità residua, scatterà dalle ore 18.00 di sabato 14 marzo.

Per accedere alla prelazione, gli abbonati dovranno inserire il codice del proprio abbonamento:

Abbonamento digitale: inserire il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri) indicato alla voce “S.F.” o “Sig. Fiscale”;

Abbonamento su fidelity card: inserire il numero della fidelity card SiamoAquile (12 cifre che iniziano con 106) seguito dalla data di nascita nel formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre.

Un pomeriggio pensato per celebrare la passione rosanero che si tramanda di generazione in generazione, trasformando il Barbera nel palcoscenico di un ricordo destinato a restare nel tempo.