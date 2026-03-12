Padova-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
image9

Arrivano indicazioni dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della sfida tra Padova e Palermo, in programma il 21 marzo 2026 e valida per il campionato di Serie B.

Nel documento diffuso dopo la riunione del 10 marzo 2026, presieduta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Giampietro Moscatelli, la gara è stata segnalata come evento caratterizzato da profili di rischio. Per questo motivo l’Osservatorio ha suggerito una serie di misure organizzative da adottare in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).


La principale riguarda la vendita dei biglietti ai tifosi rosanero: i residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC.

Oltre alla limitazione sui biglietti, il documento suggerisce anche altre misure legate alla gestione dell’evento:

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi di sicurezza, in particolare nelle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dello stadio.

Si tratta di disposizioni che mirano a garantire il regolare svolgimento della partita e a gestire al meglio l’afflusso dei tifosi in occasione di una gara considerata sensibile sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (90) Inzaghi

Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al Barbera prima del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (54) tifosi

“Papà Rosanero”, al Barbera torna l’evento dedicato ai piccoli tifosi e ai loro papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (34) Svoboda Casas Pietrelli

Venezia, Svoboda: «Periodo decisivo, vogliamo dimostrare che squadra siamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
lagalla

Stadio Barbera, Lagalla: «Passo avanti decisivo per la riqualificazione e per la candidatura a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 101906

Palermo Women, Biundo: «Il clean sheet è motivo di orgoglio. Possiamo sempre migliorare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (71) tifosi

Palermo-Juve Stabia, biglietti gratuiti alle associazioni: l’iniziativa del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (71) le douaron

Monza-Palermo, le quote dei bookmaker: brianzoli leggermente favoriti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Monza-1912-8JIpuT7aYoDcxWy

Monza-Palermo, le previsioni meteo per il big match: possibile pioggia all’U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (90) Inzaghi

Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al Barbera prima del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo modena 1-1 (54) tifosi

“Papà Rosanero”, al Barbera torna l’evento dedicato ai piccoli tifosi e ai loro papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
image9

Padova-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (34) Svoboda Casas Pietrelli

Venezia, Svoboda: «Periodo decisivo, vogliamo dimostrare che squadra siamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026