Padova-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti
Arrivano indicazioni dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista della sfida tra Padova e Palermo, in programma il 21 marzo 2026 e valida per il campionato di Serie B.
Nel documento diffuso dopo la riunione del 10 marzo 2026, presieduta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Giampietro Moscatelli, la gara è stata segnalata come evento caratterizzato da profili di rischio. Per questo motivo l’Osservatorio ha suggerito una serie di misure organizzative da adottare in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).
La principale riguarda la vendita dei biglietti ai tifosi rosanero: i residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC.
Oltre alla limitazione sui biglietti, il documento suggerisce anche altre misure legate alla gestione dell’evento:
implementazione del servizio di stewarding;
rafforzamento dei servizi di sicurezza, in particolare nelle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi dello stadio.
Si tratta di disposizioni che mirano a garantire il regolare svolgimento della partita e a gestire al meglio l’afflusso dei tifosi in occasione di una gara considerata sensibile sotto il profilo dell’ordine pubblico.