Venezia, Svoboda: «Periodo decisivo, vogliamo dimostrare che squadra siamo»

Il Venezia entra nella fase più delicata della stagione e il capitano Michael Svoboda suona la carica. Il difensore arancioneroverde ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando il momento della squadra, il calendario ravvicinato e il proprio percorso personale dopo l’infortunio.

Intervistato dai media ufficiali del Venezia, Svoboda ha evidenziato l’importanza delle prossime partite che attendono la squadra lagunare: «In una settimana incontriamo Sampdoria, Padova e Monza. Sarà un periodo importante, forse il più importante. Pensiamo partita dopo partita e vogliamo affrontarlo con grinta e con la voglia di mostrare a tutti che squadra siamo».





Il capitano arancioneroverde ha poi sottolineato le difficoltà legate al calendario fitto: «Non è facile giocare ogni due o tre giorni. Cercheremo di recuperare il più velocemente possibile sia fisicamente che mentalmente. Siamo nelle mani del nostro staff che ogni giorno fa un grandissimo lavoro per noi».

Sempre ai microfoni del Venezia, Svoboda ha analizzato anche le caratteristiche della squadra: «In campo con la palla siamo in grado di esprimere un bel palleggio. In fase di possesso abbiamo qualità e questa è una delle nostre forze. Anche senza palla facciamo un buon lavoro, anche se si può sempre migliorare».

Il difensore ha poi parlato della prossima sfida contro la Sampdoria: «Sabato affrontiamo una Sampdoria che avrà un nuovo allenatore in panchina, ma noi giocheremo come sempre cercando di portare a casa i tre punti».

Nel corso dell’intervista ai canali del Venezia, Svoboda ha raccontato anche il significato personale della fascia di capitano: «Quando sono arrivato qui non pensavo di poter diventare capitano. Ho potuto seguire il grande esempio di Marco Modolo e oggi è una grandissima soddisfazione poter indossare la fascia».

Il centrale ha poi sottolineato uno degli aspetti che secondo lui ha caratterizzato la stagione del Venezia: «Durante tutta la stagione il nostro atteggiamento è stato quasi sempre positivo. Non è semplice mantenere la mentalità giusta in tutte le partite, ma nelle ultime sfide abbiamo avuto grande voglia di vincere».

Infine Svoboda ha ricordato anche il periodo difficile vissuto dopo l’infortunio: «Non è stato facile superarlo. Ogni giocatore reagisce in modo diverso dopo un’operazione del genere. Nei primi due o tre mesi non stavo bene, poi arriva un momento in cui capisci che devi cambiare qualcosa e lavorare per tornare più forte di prima».

Un percorso di crescita personale e collettiva che ora entra nella fase decisiva della stagione. Il Venezia si prepara a un ciclo di partite che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra nella corsa finale.