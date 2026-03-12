Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: appuntamento il 28 giugno al Foro Italico

Palermo si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Radio Italia Live – Il Concerto tornerà infatti nel capoluogo siciliano domenica 28 giugno 2026, nella suggestiva cornice del Foro Italico, grazie alla collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo.

L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta su Radio Italia, durante un collegamento telefonico tra Mario Volanti, editore e presidente dell’emittente, e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.





Volanti: «Palermo cornice unica per una grande serata di musica»

Il presidente di Radio Italia ha espresso grande entusiasmo per il ritorno dell’evento in città.

«Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. È sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che per noi rappresenta un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione».

Mario Volanti ha inoltre anticipato che l’organizzazione è già al lavoro per definire il cast degli artisti che saliranno sul palco.

«Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato anche quest’anno l’opportunità di trascorrere una serata di grande musica e partecipazione. L’appuntamento è per domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo».

Lagalla: «Evento che valorizza Palermo»

Soddisfazione anche da parte del sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la città.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana».

Il primo cittadino ha evidenziato come la manifestazione negli ultimi anni abbia riscosso un enorme successo di pubblico.

«Questa iniziativa si è confermata un grande successo capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico».

Musica, turismo e promozione del territorio

Secondo Lagalla, l’evento rappresenta anche un’importante occasione per la crescita della città.

«È un appuntamento che non è solo un momento di festa e condivisione, ma anche una significativa opportunità di promozione e sviluppo per Palermo, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico».

Il sindaco ha poi ringraziato Radio Italia per la fiducia rinnovata.

«Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente Mario Volanti per aver scelto ancora la nostra città come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno».

Il Foro Italico tornerà dunque a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di spettatori per una serata dedicata alla musica italiana.