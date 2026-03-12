Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: appuntamento il 28 giugno al Foro Italico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 142344

Palermo si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Radio Italia Live – Il Concerto tornerà infatti nel capoluogo siciliano domenica 28 giugno 2026, nella suggestiva cornice del Foro Italico, grazie alla collaborazione tra Radio Italia e il Comune di Palermo.

L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta su Radio Italia, durante un collegamento telefonico tra Mario Volanti, editore e presidente dell’emittente, e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.


Volanti: «Palermo cornice unica per una grande serata di musica»

Il presidente di Radio Italia ha espresso grande entusiasmo per il ritorno dell’evento in città.

«Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. È sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che per noi rappresenta un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione».

Mario Volanti ha inoltre anticipato che l’organizzazione è già al lavoro per definire il cast degli artisti che saliranno sul palco.

«Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato anche quest’anno l’opportunità di trascorrere una serata di grande musica e partecipazione. L’appuntamento è per domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo».

Lagalla: «Evento che valorizza Palermo»

Soddisfazione anche da parte del sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la città.

«Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana».

Il primo cittadino ha evidenziato come la manifestazione negli ultimi anni abbia riscosso un enorme successo di pubblico.

«Questa iniziativa si è confermata un grande successo capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico».

Musica, turismo e promozione del territorio

Secondo Lagalla, l’evento rappresenta anche un’importante occasione per la crescita della città.

«È un appuntamento che non è solo un momento di festa e condivisione, ma anche una significativa opportunità di promozione e sviluppo per Palermo, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico».

Il sindaco ha poi ringraziato Radio Italia per la fiducia rinnovata.

«Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente Mario Volanti per aver scelto ancora la nostra città come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno».

Il Foro Italico tornerà dunque a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di spettatori per una serata dedicata alla musica italiana.

Altre notizie

palermo padova 1-0 (1) tifosi

Perché i tifosi del Palermo stanno scoprendo nuove piattaforme di gioco online

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-08 065550

F1: Australia; vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
f62613c9-e9cb-4cc6-9ed1-7f946ae6bcf4

Repubblica: “Tony Pitony conquista Palermo: il fenomeno pop fa impazzire il Golden”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 070019

Repubblica: “Ci sono voluti undici anni, ma la Magione avrà il suo campo. A realizzarlo sarà il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
resizer (1)

L’indie pop rosanero di Albe.X: «Il mio sogno è suonare allo stadio del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 081226

Tony Pitony mania, Palermo sold out per il fenomeno nato a Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
dybala

Ex rosa, Paulo Dybala diventa papà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
5a624093ff2f898a51af10a6f533fb024d5bbeea-3000x2000-2

Incassa il Rolex e revoca il bonifico: otto mesi per la truffa all’ex calciatore

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 141620

Palermo in lutto: addio a Giovanni Pisciotta, storico tifoso rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
polizia foto buona HD-2

Lite durante Atalanta-Napoli: donna accoltella il marito dopo le urla per un rigore

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
palermo brescia 1-0 (44) pigliacelli marotta

Repubblica: “Palermo, caos Motorizzazione. Per l’accusa Pigliacelli ha ricevuto un regalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Feralpisalò Palermo (16) pigliacelli

Patenti nautiche e conversioni irregolari, 46 indagati: cinque misure cautelari a Palermo. I nomi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-12 142344

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: appuntamento il 28 giugno al Foro Italico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, esplode la contestazione: tifosi contro Antonini con manifesti e scritte in città

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026