Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo
Si fa teso il clima in casa Monza. L’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, rischia di perdere una delle sue pedine più importanti in vista del big match di sabato contro il Palermo.
Infatti, secondo quanto riportato da “Monza-News.it”, sarebbero emerse alcune preoccupazioni legate alle condizioni di Samuele Birindelli, uscito dal campo malconcio dopo l’allenamento di questo mattina.
L’assenza dell’esterno biancorosso rappresenterebbe una perdita pesante per il Monza, in un incontro importantissimo come quello di sabato contro i rosanero e in una fase del campionato in cui ogni dettaglio può fare la differenza.