Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Si fa teso il clima in casa Monza. L’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, rischia di perdere una delle sue pedine più importanti in vista del big match di sabato contro il Palermo.

Infatti, secondo quanto riportato da “Monza-News.it”, sarebbero emerse alcune preoccupazioni legate alle condizioni di Samuele Birindelli, uscito dal campo malconcio dopo l’allenamento di questo mattina.


L’assenza dell’esterno biancorosso rappresenterebbe una perdita pesante per il Monza, in un incontro importantissimo come quello di sabato contro i rosanero e in una fase del campionato in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Altre notizie

sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
640207779_18427274272140901_4648840464582801104_n

Il Giorno: “Monza, allenamento a porte aperte a Monzello: circa 80 tifosi presenti. Hernani acciaccato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 090154

Il Giorno: “Monza, doppio esame promozione: Palermo e Venezia per sfruttare il fattore U-Power”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-11 183522

Foti saluta la Sampdoria: “È giunto il momento di remare insieme, vi auguro la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
fusi

Padova, Fusi: «Adesso arrivano le big. Il Venezia la squadra che mi ha impressionato di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
csm_tommaso_cassandro_catanzaro_a4e257de00

Catanzaro, Cassandro: «Possiamo giocarcela con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 163820

Monza-Palermo, Baldissoni: «Doveri era tra gli arbitri attesi. La partita deve essere solo sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 154552

Monza-Palermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Padova, Varas: «Palermo ha l’organico più forte, oltre al Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
file1 - 2026-03-11T121509.138

Monza verso il Palermo: allenamento differenziato per Hernani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Daniele Doveri (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Serie B, 30ª giornata: designazioni arbitrali. Doveri arbitrerà Monza-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo monza 0-3 (73) augello Birindelli

Monza, Birindelli a rischio per la gara contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, esplode la contestazione: tifosi contro Antonini con manifesti e scritte in città

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
sottil sito (1)

Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
5b790ef6-7403-4711-a23c-35aac8e38549-720x480

Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-12 105843

Forbes: “Il Como degli Hartono ha la proprietà più ricca. La classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026