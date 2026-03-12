Trapani, esplode la contestazione: tifosi contro Antonini con manifesti e scritte in città

Continua la situazione di caos in casa Trapani. Il rapporto tra la tifoseria granata e il club è ormai ai minimi storici e difficilmente recuperabile. Sul banco degli imputati il presidente Valerio Antonini, con la protesta che ha preso forma concreta tra le vie del centro città.

Infatti, come riportata dal La Repubblica Palermo, i muri del centro storico di Trapani si sono riempiti di manifesti e scritte che prendono di mira il numero uno del club. Tra i cartelloni comparsi in città, alcuni mostrano Antonini ritratto come un pagliaccio, accompagnati da un messaggio esplicito: “Vattene”.





Un’immagine che rende evidente, anche visivamente, quanto il rapporto tra la proprietà e la piazza si sia ormai incrinato, tra penalizzazioni in classifica e quadro finanziario tutt’altro che solido.