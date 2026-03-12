Sottil presenta Modena-Spezia: «Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo»

MODENA – Alla vigilia del match tra Modena e Spezia, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil.

«Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo a tutti i costi – ha dichiarato il tecnico -. Gli incontri da qui in avanti saranno sempre più difficili, ci aspettano incontri bloccati perché le squadre devono conquistare le loro mete»





Sul prossimo avversario, Sottil aggiunge: «Lo Spezia in questa stagione ha avuto delle difficoltà ma è una squadra che va rispettata e allenata da un tecnico importante con calciatori veramente forti. Ci attende un match tosto e difficili, cominciamo a vedere l’obiettivo, ma c’è da pensare solo presente e la squadra si è allenata bene per essere competitiva nel match del Braglia»

Infine, alla domanda sui prossimi impegni ravvicinati, risponde: «Giocando di venerdì ci sarà un giorno in più per preparare il match con il Catanzaro. Ho visto i miei ragazzi motivati a prescindere da quello che le altre squadre fanno nei loro incontri. Il gruppo si è preparato per fare un grande incontro»