Pescara, Di Nardo: «Contro il Sudtirol partita tosta. Meritiamo la salvezza e la centreremo»

In vista del match di domenica 15 marzo contro il Sudtirol, ha parlato ai microfoni di “Rete 8” l’attaccante del Pescara, Antonio Di Nardo, reduce da un ottimo periodo di forma.

«La sfida contro il SudTirol di domenica prossima si prospetta tosta e difficile – ha dichiarato l’attaccante -. Sono una squadra fisica con un tecnico che ha tanta esperienza in Serie B. Ma andremo a Bolzano per giocarcela come sempre»





Di Nardo ha poi aggiunto: «Non facciamo alcun calcolo e affronteremo un’avversaria alla volta. È tutto nelle nostre mani per poter centrare l’obiettivo».

Il centravanti degli adriatici ha poi confessa il segreto di questo suo ottimo momento di forma: «Mi impegno da tanti anni, non mollo mai e ci credo sempre. Poi, ovvio, ci sono amore e passione per questo gioco. Servono altresì coraggio e costanza»

Infine, l’attaccante suona la carica, motivando i compagni e l’ambiente: «Parlando della squadra, meritiamo la salvezza e la centreremo»