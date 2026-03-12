Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Continua la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida esterna contro il Monza, in programma nel prossimo turno di Serie B. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina al Centro Sportivo di Torretta per una nuova seduta di allenamento.

I rosanero hanno iniziato la sessione con una fase di riscaldamento basata sui torelli, utile per attivare il gruppo e lavorare su rapidità e gestione del possesso.





Successivamente la squadra ha svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con l’obiettivo di affinare i movimenti nella fase di costruzione e finalizzazione in vista della sfida contro i brianzoli.

La seduta si è poi conclusa con un focus sui calci piazzati a favore, fondamentale che potrebbe risultare decisivo in una partita equilibrata come quella in programma all’U-Power Stadium.