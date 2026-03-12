Palermo, prosegue la preparazione verso il Monza: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Continua la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida esterna contro il Monza, in programma nel prossimo turno di Serie B. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina al Centro Sportivo di Torretta per una nuova seduta di allenamento.

I rosanero hanno iniziato la sessione con una fase di riscaldamento basata sui torelli, utile per attivare il gruppo e lavorare su rapidità e gestione del possesso.


Successivamente la squadra ha svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con l’obiettivo di affinare i movimenti nella fase di costruzione e finalizzazione in vista della sfida contro i brianzoli.

La seduta si è poi conclusa con un focus sui calci piazzati a favore, fondamentale che potrebbe risultare decisivo in una partita equilibrata come quella in programma all’U-Power Stadium.

