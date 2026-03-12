Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al Barbera prima del Monza
Il Palermo si avvicina alla delicata trasferta contro il Monza e alla vigilia del match prenderà la parola Filippo Inzaghi.
L’allenatore rosanero parlerà in conferenza stampa venerdì 13 marzo alle ore 15.20 allo stadio Renzo Barbera, presentando la sfida valida per la 30ª giornata di Serie B in programma sabato all’U-Power Stadium.
Sarà l’occasione per fare il punto sul momento della squadra, sulle condizioni dei giocatori e sulle scelte in vista di uno degli scontri diretti più importanti della stagione nella corsa alla promozione.
La gara tra Monza e Palermo, infatti, rappresenta un passaggio chiave nella parte finale del campionato, con i rosanero impegnati nella rincorsa alle prime posizioni della classifica.