Palermo Women–Salernitana Women, ufficiali le formazioni della sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo Women–Salernitana Women, gara valida per la 13ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, in programma questo pomeriggio alle 15.30.

Le rosanero si presentano all’appuntamento con l’undici scelto da mister Pipitone, guidato in campo dal capitano Coco, mentre la Salernitana Women risponde con Apicella a guidare la squadra affidata a Vanoli.

Di seguito le scelte ufficiali delle due formazioni.

PALERMO WOMEN:
Biundo; Leto, I. Viscuso, Dragotto, Coco (C), Tarantino, Chirillo, Di Salvo, Priolo, Bruno, Incontrera.
A disposizione: Sorce, Conciauro, Piro, Cancilla, S. Viscuso, Purpura, Massaro, Manna, Caravello.
Allenatore: Pipitone.

SALERNITANA WOMEN:
Fusco; Orsi, Dechamps, Vergari, Klai, Colonnese, Apicella (C), De Lucia, Maddaluno, Manca, Rianna.
A disposizione: Sassi, Cicchinelli, Cuomo, Orefice, Consalvo, Mercede, Buechel, Genovese, Minella.
Allenatore: Vanoli.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Spedale della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Ferrante e Lucido, entrambi della stessa sezione.

Tutti gli aggiornamenti sul match saranno disponibili su Ilovepalermocalcio.com.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Tramoni? Impossibile dire di no al Palermo. Dionisi al Barbera sarà carichissimo»

Rosario Di Stefano Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
di-marzio

Sky Sport: Palermo, in chiusura l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo bari serie b 2-0 (108) le douaron

Repubblica: “Le Douaron: «Felice per il gol dieci risultati utili non sono una casualità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Lotta a oltranza. Serie B, il punto di giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
615773930_1726782765332864_3817937086916750054_n

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen in volata. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (36) Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo bello e vincente, Inzaghi ha shakerato l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo Diakitè e piste alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women–Salernitana Women, ufficiali le formazioni della sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Tramoni? Impossibile dire di no al Palermo. Dionisi al Barbera sarà carichissimo»

Rosario Di Stefano Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026