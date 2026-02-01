Palermo Women–Salernitana Women, ufficiali le formazioni della sfida
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo Women–Salernitana Women, gara valida per la 13ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, in programma questo pomeriggio alle 15.30.
Le rosanero si presentano all’appuntamento con l’undici scelto da mister Pipitone, guidato in campo dal capitano Coco, mentre la Salernitana Women risponde con Apicella a guidare la squadra affidata a Vanoli.
Di seguito le scelte ufficiali delle due formazioni.
PALERMO WOMEN:
Biundo; Leto, I. Viscuso, Dragotto, Coco (C), Tarantino, Chirillo, Di Salvo, Priolo, Bruno, Incontrera.
A disposizione: Sorce, Conciauro, Piro, Cancilla, S. Viscuso, Purpura, Massaro, Manna, Caravello.
Allenatore: Pipitone.
SALERNITANA WOMEN:
Fusco; Orsi, Dechamps, Vergari, Klai, Colonnese, Apicella (C), De Lucia, Maddaluno, Manca, Rianna.
A disposizione: Sassi, Cicchinelli, Cuomo, Orefice, Consalvo, Mercede, Buechel, Genovese, Minella.
Allenatore: Vanoli.
La direzione di gara è affidata all’arbitro Spedale della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Ferrante e Lucido, entrambi della stessa sezione.
