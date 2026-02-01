Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (156) diakitè

La Juve Stabia non si ferma. Dopo i diversi innesti già ufficializzati nelle ultime ore, il club campano è pronto a tornare sul mercato per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Ignazio Abate. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, le Vespe intendono sfruttare questi ultimi giorni per completare l’organico.

Nel mirino della Juve Stabia c’è Salim Diakité, attualmente in uscita dal Palermo. Le due società stanno lavorando al possibile trasferimento del difensore con la formula del prestito. Come sottolinea ancora TuttoMercatoWeb.com, eventuali novità sull’operazione sono attese a stretto giro di posta.

