Verre torna a Perugia

È stato formalizzato in questi minuti l’accordo per il ritorno di Valerio Verre al Perugia. Sul centrocampista si era inserito anche il Ravenna, ma il giocatore aveva già dato la propria parola al Grifo, scegliendo di tornare in Umbria.

Per Verre si tratta della terza esperienza con il Perugia, dopo le stagioni 2014/15 e 2018/19. Il centrocampista torna dunque a vestire la maglia biancorossa, ripartendo da una piazza che conosce bene.

Verre era rimasto svincolato dopo la risoluzione consensuale con il Palermo, club con cui aveva militato nelle ultime stagioni prima dell’addio ai rosanero.