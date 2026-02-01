Verre torna a Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo brescia (86) Verre

È stato formalizzato in questi minuti l’accordo per il ritorno di Valerio Verre al Perugia. Sul centrocampista si era inserito anche il Ravenna, ma il giocatore aveva già dato la propria parola al Grifo, scegliendo di tornare in Umbria.

Per Verre si tratta della terza esperienza con il Perugia, dopo le stagioni 2014/15 e 2018/19. Il centrocampista torna dunque a vestire la maglia biancorossa, ripartendo da una piazza che conosce bene.

Verre era rimasto svincolato dopo la risoluzione consensuale con il Palermo, club con cui aveva militato nelle ultime stagioni prima dell’addio ai rosanero.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
di-marzio

Sky Sport: Palermo, in chiusura l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
lookman

Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
615773930_1726782765332864_3817937086916750054_n

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen in volata. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (158) gomes diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo Diakitè e piste alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo Johnsen. Più di tre milioni alla Cremonese, contratto importante per il calciatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Palermo-Rui Modesto: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo cremonese 2-3 (68) Verre

Verre-Perugia, primi contatti: si valuta il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 145645

Padova, ufficiale Di Mariano: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 2-0 (13) magnani gomis

Palermo, domani parla Magnani

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo brescia (86) Verre

Verre torna a Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women–Salernitana Women, ufficiali le formazioni della sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Tramoni? Impossibile dire di no al Palermo. Dionisi al Barbera sarà carichissimo»

Rosario Di Stefano Febbraio 1, 2026