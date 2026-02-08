Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Torna alla vittoria il Palermo Women, che espugna il campo del Matera Women con un netto 1-5 nella gara valida per la 14ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La formazione rosanero guidata da Rosalia Pipitone parte forte ma va inizialmente sotto: al 6’ è Biasi a portare avanti la squadra di casa. La reazione del Palermo, però, è immediata e convincente. Al 11’ arriva il pareggio firmato Di Salvo, che ristabilisce l’equilibrio e indirizza il match.

Prima dell’intervallo, al 42’, è Dragotto a completare la rimonta, mandando le rosanero negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa il Palermo prende definitivamente il controllo della gara: Coco cala la doppietta personale con le reti al 54’ e al 67’, spegnendo le speranze del Matera. Nel finale, all’89’, arriva anche la firma di Sofia Viscuso, che chiude il match e certifica una vittoria larga e meritata.

Un successo importante per il Palermo Women, che ritrova tre punti preziosi e conferma segnali di crescita sul piano del gioco e del carattere.