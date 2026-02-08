Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Torna alla vittoria il Palermo Women, che espugna il campo del Matera Women con un netto 1-5 nella gara valida per la 14ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La formazione rosanero guidata da Rosalia Pipitone parte forte ma va inizialmente sotto: al 6’ è Biasi a portare avanti la squadra di casa. La reazione del Palermo, però, è immediata e convincente. Al 11’ arriva il pareggio firmato Di Salvo, che ristabilisce l’equilibrio e indirizza il match.

Prima dell’intervallo, al 42’, è Dragotto a completare la rimonta, mandando le rosanero negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa il Palermo prende definitivamente il controllo della gara: Coco cala la doppietta personale con le reti al 54’ e al 67’, spegnendo le speranze del Matera. Nel finale, all’89’, arriva anche la firma di Sofia Viscuso, che chiude il match e certifica una vittoria larga e meritata.

Un successo importante per il Palermo Women, che ritrova tre punti preziosi e conferma segnali di crescita sul piano del gioco e del carattere.

Altre notizie

pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
626192122_18425020912140901_372791217255782213_n

Monza in rimonta sull’Avellino, Palermo sempre agganciato al treno Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gregucci sampdoria

Sampdoria verso il Palermo: Malanca accelera il recupero, ripresa a Bogliasco dopo Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (66) logo

Palermo subito al lavoro a Torretta: seduta di recupero dopo l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 110859

Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (148)

Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (140)

Repubblica: “Il Palermo ingrana la sesta. Tre reti all’Empoli secondo posto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (107)

Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (119)

Gazzetta dello Sport: “C’è anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (59)

Tuttosport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-08 182748

Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo monza 0-3 (50) Keita bianco

Monza, Bianco dopo l’Avellino: «Seconda rimonta consecutiva, questa squadra ha carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 155814

Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026