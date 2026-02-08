Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Nissa da trasferta, Messina affonda: classifica cortissima dopo la 23ª giornata

Il girone I di Serie D si conferma uno dei più equilibrati e combattuti dell’intera categoria. La 23ª giornata non chiarisce i giochi, anzi li complica ulteriormente: quattro squadre in tre punti, continui sorpassi e una lotta serrata che coinvolge sia la vetta sia la zona salvezza.

A mantenere il comando è la Nuova Igea Virtus, solida e concreta davanti al proprio pubblico contro il Gela, ma alle sue spalle nessuno rallenta.

Igea capolista, ma il fiato sul collo è forte

La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto archivia la pratica Gela con un netto 3-0, confermandosi al primo posto a quota 45. Una vittoria che vale tanto, ma che non consente distrazioni: l’Athletic Palermo, infatti, resta incollato a una sola lunghezza grazie al successo interno contro il Milazzo.

Alle spalle del duo di testa si inserisce con forza la Reggina, capace di espugnare il campo del Ragusa all’ultimo respiro: un calcio d’angolo nel recupero e la deviazione decisiva di Girasole condannano i padroni di casa, lasciando i calabresi pienamente in corsa con 43 punti.

Nissa implacabile fuori casa

Continua a stupire la Nissa, che conferma la propria vocazione esterna passando anche a Vibo Valentia. L’ennesimo successo lontano da casa vale il quarto posto a 42 punti, rendendo ancora più affollata la zona alta della classifica.

Crollo Messina, Enna cinico e spietato

Pesantissimo il verdetto del “Franco Scoglio”, dove l’Enna infligge un durissimo 5-2 all’ACR Messina. Gara indirizzata già nella prima mezz’ora, con i giallorossi incapaci di reagire e contestati dal proprio pubblico. Per l’Enna, invece, tre punti fondamentali in ottica salvezza e una prova di grande concretezza.

Tutti i risultati – 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30

Gelbison – Castrumfavara 2-0

Ragusa – Reggina 0-1

Vibonese – Nissa 0-1

Vigor Lamezia – Paternò 6-0

Ore 15.00

ACR Messina – Enna 2-5

Athletic Palermo – Milazzo 1-0

Igea Virtus – Gela 3-0

Sancataldese – Acireale 1-1

Ore 15.30

Savoia – Sambiase 1-1

Classifica aggiornata – Girone I

Igea Virtus 45

Athletic Palermo 44

Reggina 43

Nissa 42

Savoia 40

Milazzo 35

Gela 34

Gelbison 33

Sambiase 32

Vigor Lamezia 31

Enna 27

Vibonese 26

Ragusa 21

ACR Messina 21 (-14)

Sancataldese 21

Acireale 21

Castrumfavara 20

Paternò 11

Prossimo turno – 24ª giornata (15 febbraio)

Castrumfavara – Savoia

Enna – Athletic Palermo

Gela – Acireale

Gelbison – Ragusa

Milazzo – Vibonese

Nissa – Vigor Lamezia

Paternò – Sancataldese

Reggina – ACR Messina

Sambiase – Igea Virtus

Il girone entra nel cuore della stagione: margini ridotti, pressione massima e ogni gara che può ribaltare equilibri e ambizioni. Qui, davvero, non c’è spazio per errori.