Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica
Nissa da trasferta, Messina affonda: classifica cortissima dopo la 23ª giornata
Il girone I di Serie D si conferma uno dei più equilibrati e combattuti dell’intera categoria. La 23ª giornata non chiarisce i giochi, anzi li complica ulteriormente: quattro squadre in tre punti, continui sorpassi e una lotta serrata che coinvolge sia la vetta sia la zona salvezza.
A mantenere il comando è la Nuova Igea Virtus, solida e concreta davanti al proprio pubblico contro il Gela, ma alle sue spalle nessuno rallenta.
Igea capolista, ma il fiato sul collo è forte
La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto archivia la pratica Gela con un netto 3-0, confermandosi al primo posto a quota 45. Una vittoria che vale tanto, ma che non consente distrazioni: l’Athletic Palermo, infatti, resta incollato a una sola lunghezza grazie al successo interno contro il Milazzo.
Alle spalle del duo di testa si inserisce con forza la Reggina, capace di espugnare il campo del Ragusa all’ultimo respiro: un calcio d’angolo nel recupero e la deviazione decisiva di Girasole condannano i padroni di casa, lasciando i calabresi pienamente in corsa con 43 punti.
Nissa implacabile fuori casa
Continua a stupire la Nissa, che conferma la propria vocazione esterna passando anche a Vibo Valentia. L’ennesimo successo lontano da casa vale il quarto posto a 42 punti, rendendo ancora più affollata la zona alta della classifica.
Crollo Messina, Enna cinico e spietato
Pesantissimo il verdetto del “Franco Scoglio”, dove l’Enna infligge un durissimo 5-2 all’ACR Messina. Gara indirizzata già nella prima mezz’ora, con i giallorossi incapaci di reagire e contestati dal proprio pubblico. Per l’Enna, invece, tre punti fondamentali in ottica salvezza e una prova di grande concretezza.
Tutti i risultati – 23ª giornata
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30
Gelbison – Castrumfavara 2-0
Ragusa – Reggina 0-1
Vibonese – Nissa 0-1
Vigor Lamezia – Paternò 6-0
Ore 15.00
ACR Messina – Enna 2-5
Athletic Palermo – Milazzo 1-0
Igea Virtus – Gela 3-0
Sancataldese – Acireale 1-1
Ore 15.30
Savoia – Sambiase 1-1
Classifica aggiornata – Girone I
Igea Virtus 45
Athletic Palermo 44
Reggina 43
Nissa 42
Savoia 40
Milazzo 35
Gela 34
Gelbison 33
Sambiase 32
Vigor Lamezia 31
Enna 27
Vibonese 26
Ragusa 21
ACR Messina 21 (-14)
Sancataldese 21
Acireale 21
Castrumfavara 20
Paternò 11
Prossimo turno – 24ª giornata (15 febbraio)
Castrumfavara – Savoia
Enna – Athletic Palermo
Gela – Acireale
Gelbison – Ragusa
Milazzo – Vibonese
Nissa – Vigor Lamezia
Paternò – Sancataldese
Reggina – ACR Messina
Sambiase – Igea Virtus
Il girone entra nel cuore della stagione: margini ridotti, pressione massima e ogni gara che può ribaltare equilibri e ambizioni. Qui, davvero, non c’è spazio per errori.