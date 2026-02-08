Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
pipitone

Al termine della larga vittoria del Palermo Women sul campo del Matera Women, l’allenatrice Rosalia Pipitone ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni ufficiali del club rosanero, esprimendo grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

«La prestazione di oggi è la dimostrazione che la squadra ha voglia di lottare fino alla fine per questi colori. Sono felicissima per questa vittoria», ha dichiarato Pipitone, sottolineando il valore non solo del risultato, ma anche del percorso di crescita del gruppo.

Un pensiero speciale è stato rivolto allo staff e al lavoro quotidiano svolto lontano dai riflettori: «Il merito va dato anche allo staff che lavora per far crescere questo gruppo», ha aggiunto l’allenatrice del Palermo Women.

Grande emozione, infine, per il ritorno al gol di Sofia Viscuso, a segno nel finale di gara dopo un lungo stop: «In particolare sono contenta per il rientro di Sofia Viscuso che, dopo il brutto infortunio dello scorso anno, è riuscita a realizzare un gran gol nel finale di partita».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Adesso sfrutteremo la settimana di sosta per preparare il derby contro il Catania», ha concluso Pipitone.

Altre notizie

622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
626192122_18425020912140901_372791217255782213_n

Monza in rimonta sull’Avellino, Palermo sempre agganciato al treno Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gregucci sampdoria

Sampdoria verso il Palermo: Malanca accelera il recupero, ripresa a Bogliasco dopo Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (66) logo

Palermo subito al lavoro a Torretta: seduta di recupero dopo l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 110859

Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (148)

Repubblica: “Johnsen subito decisivo. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (140)

Repubblica: “Il Palermo ingrana la sesta. Tre reti all’Empoli secondo posto nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (107)

Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo top. Le pagelle di Palermo-Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (119)

Gazzetta dello Sport: “C’è anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (59)

Tuttosport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-08 182748

Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo monza 0-3 (50) Keita bianco

Monza, Bianco dopo l’Avellino: «Seconda rimonta consecutiva, questa squadra ha carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
pipitone

Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 155814

Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women, ritorno al successo: Matera travolto 1-5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026