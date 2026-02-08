Palermo Women, Pipitone dopo il Matera: «Vogliamo lottare fino alla fine per questi colori»

Al termine della larga vittoria del Palermo Women sul campo del Matera Women, l’allenatrice Rosalia Pipitone ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni ufficiali del club rosanero, esprimendo grande soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

«La prestazione di oggi è la dimostrazione che la squadra ha voglia di lottare fino alla fine per questi colori. Sono felicissima per questa vittoria», ha dichiarato Pipitone, sottolineando il valore non solo del risultato, ma anche del percorso di crescita del gruppo.

Un pensiero speciale è stato rivolto allo staff e al lavoro quotidiano svolto lontano dai riflettori: «Il merito va dato anche allo staff che lavora per far crescere questo gruppo», ha aggiunto l’allenatrice del Palermo Women.

Grande emozione, infine, per il ritorno al gol di Sofia Viscuso, a segno nel finale di gara dopo un lungo stop: «In particolare sono contenta per il rientro di Sofia Viscuso che, dopo il brutto infortunio dello scorso anno, è riuscita a realizzare un gran gol nel finale di partita».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Adesso sfrutteremo la settimana di sosta per preparare il derby contro il Catania», ha concluso Pipitone.