Monza, Bianco dopo l’Avellino: «Seconda rimonta consecutiva, questa squadra ha carattere»

Il Monza centra una vittoria pesante in rimonta contro l’Avellino e Paolo Bianco, nel post partita, non nasconde la soddisfazione per la risposta della squadra, capace di reagire ancora una volta alle difficoltà. Una prestazione che rafforza convinzioni e classifica, ma che lascia anche spazio a qualche riflessione sugli episodi arbitrali.

«Rimontare in B non è mai facile – ha spiegato Bianco – le squadre che vincono tendono a sporcarsi. Mi è piaciuta soprattutto la reazione, perché abbiamo rimontato due squadre che devono salvarsi. Non è facile battere Padova e Avellino, anche se qualcuno pensa che dobbiamo vincere sempre 3-0. La squadra ha dimostrato fino alla fine di voler vincere e abbiamo meritato».

Il tecnico brianzolo ha poi puntato il dito su alcune decisioni arbitrali, soffermandosi in particolare sull’episodio del primo tempo:

«Il Var in B non risponde alle stesse telecamere della Serie A, non aiuta gli arbitri, anzi fa danni. Nel primo tempo il tiro andava in porta, Enrici l’ha presa di braccio ma il Var non ha aiutato l’arbitro a prendere la decisione giusta».

Bianco ha quindi analizzato l’andamento della gara, sottolineando la crescita della squadra con i cambi nella ripresa:

«Nel primo tempo forse il Monza ha subito un po’, meglio l’Avellino. Quando sono entrati Ciurria, Colombo e Caso la squadra ha attaccato di più. Rivedendo il primo tempo, loro hanno avuto un’occasione importante, un diagonale parato. Non ci hanno dato un rigore su un tiro che era gol, poi un’azione da angolo con il pallone che andava in porta e tiri deviati dai difensori».

E ancora:

«Abbiamo forse calciato male, ma non sono d’accordo con alcune valutazioni. La squadra ha fatto un buon primo tempo e un ottimo secondo tempo. Abbiamo avuto una grande reazione dopo il loro gol, è normale che inserendo Cutrone, Alvarez e Ciurria questi facciano la differenza, ma fino all’1-0 abbiamo comandato».

Sulla vittoria ottenuta con carattere e determinazione, Bianco è netto:

«Sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto 37 punti con tante difficoltà. Oggi abbiamo giocatori contenti di stare al Monza, abbiamo margini di miglioramento. I nuovi portano energia rispetto a chi non aveva più voglia di lottare per questa maglia. Tutti i nuovi acquisti hanno fatto gol finora perché portano un’energia diversa».

Infine, uno sguardo al futuro e al calendario fitto:

«Io giocherei sempre ogni tre giorni, le vorrei giocare subito tutte».