Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 182748

Non conosce soste la corsa dell’Athletic Club Palermo, che davanti a 1.550 spettatori al Velodromo Paolo Borsellino centra la 13ª vittoria stagionale superando di misura il Milazzo. L’1-0 finale porta la firma di Bonfiglio, decisivo poco prima dell’intervallo al termine di una gara intensa e combattuta.

L’avvio è vivace e giocato a viso aperto. Il primo squillo è nerorosa con Bonfiglio, che da posizione favorevole non trova lo specchio. Il Milazzo risponde con Galesio, il cui colpo di testa su sponda di Curiale viene bloccato da Martinez. L’Athletic prende progressivamente il controllo del gioco e costruisce le occasioni migliori: Micoli va vicino al vantaggio due volte nel giro di pochi secondi, prima con un diagonale respinto da Mileto, poi con un colpo di testa che si stampa sulla traversa dopo la deviazione del portiere ospite.

Al 28’ i mamertini sfiorano il colpaccio con Curiale, che si presenta a tu per tu con Martinez ma viene ipnotizzato dall’estremo difensore nerorosa. Il gol che decide la sfida arriva al 38’: Faccetti crossa dalla destra, Mileto respinge in modo impreciso e Bonfiglio è il più rapido ad avventarsi sulla palla, depositandola in rete a porta vuota. Prima dell’intervallo il Milazzo prova a reagire con Currò, il cui tiro termina di poco a lato.

Nella ripresa l’Athletic parte meglio e al 50’ Zalazar tenta la conclusione dal limite senza fortuna. Con il passare dei minuti cresce il Milazzo, che va vicinissimo al pari sugli sviluppi di due calci d’angolo: prima Curiale sfiora il palo, poi Galesio trova la grande risposta di Martinez da distanza ravvicinata. Al 66’ l’episodio chiave: Currò calcia dal limite, Maurino intercetta con il braccio e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Galesio, ma il suo tiro si infrange sulla traversa.

Scampato il pericolo, l’Athletic sfiora il raddoppio: al 75’ Micoli viene fermato sulla linea da un intervento provvidenziale di Franchina, poi è Zalazar a sprecare una ghiotta occasione dal cuore dell’area. Nel finale i nerorosa resistono al forcing ospite e possono festeggiare la quarta vittoria interna consecutiva, la quinta nelle sei gare disputate nel 2026.

Con questo successo l’Athletic Club Palermo sale a 44 punti, mantiene il secondo posto e resta a una sola lunghezza dalla capolista Igea Virtus. Prossimo appuntamento domenica 15 febbraio allo stadio “Generale Gaeta” contro l’Enna.

