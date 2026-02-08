Monza-Avellino, Biancolino: «Meritavamo un risultato diverso»

In seguito al match tra Monza e Avellino, vinto con il risultato di 2-1 dai brianzoli, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancoverdi, Raffaele Biancolino, non nascondendo la sua delusione per il punteggio finale.

«Peccato perché la partita è stata fatta bene e usciamo da Monza con 0 punti – ha dichiarato il tecnico -. Sul primo gol male in fase di uscita, però la forza dei nostri avversari è anche la panchina»

Biancolino ha poi rivelato quella che, secondo lui, è stata l’arma in più dei biancorossi: «I subentranti hanno dato una spinta in più. Sono dispiaciuto perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e meritavamo un risultato diverso»

Il tecnico si è poi detto non soddisfatto da chi è entrato a partita in corso: «Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, perché conoscono la categoria e sanno l’importanza della categoria. Sono arrabbiato perché sono calciatori importanti che possono fare tanto»

Infine, un analisi sull’ultima parte di gara: «Dopo il gol ci siamo abbassati ma perché il Monza è forte e ha qualità importanti. Parliamo di un avversario che lotta giustamente per la promozione in Serie A»