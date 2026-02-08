Serie A: Inter avanti 2-0 sul Sassuolo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183225

Va al riposo in vantaggio sul parziale di 2-0 l’Inter, impegnata nella trasferta del “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, dopo un ottima prima frazione di gioco. Protagonista dei primi 45 minuti Federico Dimarco, autore di due assist fondamentali.

Inizia bene il match la formazione di Christian Chivu, che all’11’ trova subito la rete che sblocca il risultato: corner di Dimarco che scavalca Muric, Bisseck ne approfitta e insacca di testa. L’Inter continua ad attaccare in cerca del gol del raddoppio, trovando una sfortunata traversa su un calcio piazzato battuto da Dimarco.

Al 28′ arriva il raddoppio nerazzurro: cross ben calibrato nuovamente del solito di Dimarco, con Thuram che sotto porta deposita in rete. Nel finale il Sassuolo trova la rete che dimezza lo svantaggio siglata da Thorstvedt, ma l’arbitro annulla gol per posizione irregolare da parte di Lauriente.

L’Inter va dunque al riposo con un solida situazione di doppio vantaggio, da difendere nella ripresa per portare a casa l’intera posta in palio.

