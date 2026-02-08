Serie C girone A: pari senza reti tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183418

Termina sul risultato di 0-0 il match del girone A del campionato di Serie C tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. Match con poche emozioni da entrambe le parti, dove a dominare è stato l’equilibrio.

Comincia meglio l’incontro il Vicenza, che al 5′ prova subito a sbloccare il risultato: palla persa dalla Dolomiti in costruzione, Rauti al limite allarga a destra per Tribuzzi, che rientra sul sinistro e calcia, ma Consiglio devia in calcio d’angolo. Al 20′ ci riprovano i biancorossi con Morra, che prova la girata di sinistro dall’altezza del dischetto, con l’estremo difensore ex Genoa che gli nega la gioia del gol.

Sullo scadere della prima frazione di gioco arriva la prima occasione anche per la formazione ospite, con Mignanelli che a tu per tu con il portiere avversario si fa sorprendere dalla strepitosa uscita bassa di Gagno.

Nella ripresa l’incontro si incattivisce, con le due squadre che faticano a creare occasioni pericolose. Al 81′ ci prova nuovamente il Vicenza, con Alessio che non riesce a trovare la correzione vincente da pochi passi. Nel finale i biancorossi restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Vitale e devono accontentarsi di portare a casa un solo punto. Di seguito la classifica aggiornata:

 

LA CLASSIFICA 

L.R. Vicenza – 63

Brescia – 47

Lecco – 45

Alcione Milano – 39

Renate – 39

Cittadella – 39

Trento – 38

Inter U23 – 38

Giana Erminio – 35

Pro Vercelli – 35

Lumezzane – 32

Arzignano – 30

Dolomiti Bellunesi – 29

AlbinoLeffe – 29

Novara – 28

Ospitaletto – 27

Pergolettese – 20

Virtus Verona – 19

Pro Patria – 13

Triestina – 4

