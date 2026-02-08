Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match della domenica pomeriggio del girone B del campionato di Serie C. Importante vittoria casalinga per la capolista Arezzo, che si impone sulla Pianese sul risultato di 2-0 siglando un gol per tempo: nella prima frazione sblocca l’incontro Pattarello, nella ripresa chiude il match la rete di Cianci. Arriva il successo davanti al proprio pubblico anche per il Livorno, che riesce a trovare il gol vittoria al 90+2′ firmato da Di Carmine. Conquista i tre punti anche l’Ascoli, che in casa del Pineto trova un successo importante in chiave promozione. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Arezzo-Pianese 2-0 (28′ Pattarello; 75′ Cianci)
Livorno-Bra 2-1 (51′ Dionisi; 86′ Lionetti; 90+2′ Di Carmine)
Pineto-Ascoli 1-3 (12′ Corradini; 20′ D’Andrea; 33′ Corradini; )
LA CLASSIFICA
Arezzo – 56
Ravenna – 49
Ascoli – 46
Juventus U23 – 36
Pineto – 36
Campobasso – 33
Pianese – 31
Ternana – 30
Vis Pesaro – 30
Gubbio – 29
Guidonia – 29
Carpi – 28
Livorno – 28
Forlì – 25
Sambenedettese – 24
Bra – 24
Perugia – 23
Torres – 20
Pontedera – 16
Rimini – 0