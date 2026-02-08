Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 192153

Si concludono i match della domenica pomeriggio del girone B del campionato di Serie C. Importante vittoria casalinga per la capolista Arezzo, che si impone sulla Pianese sul risultato di 2-0 siglando un gol per tempo: nella prima frazione sblocca l’incontro Pattarello, nella ripresa chiude il match la rete di Cianci. Arriva il successo davanti al proprio pubblico anche per il Livorno, che riesce a trovare il gol vittoria al 90+2′ firmato da Di Carmine. Conquista i tre punti anche l’Ascoli, che in casa del Pineto trova un successo importante in chiave promozione. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Arezzo-Pianese 2-0 (28′ Pattarello; 75′ Cianci)

Livorno-Bra 2-1 (51′ Dionisi; 86′ Lionetti; 90+2′ Di Carmine)

Pineto-Ascoli 1-3 (12′ Corradini; 20′ D’Andrea; 33′ Corradini; )

LA CLASSIFICA

Arezzo – 56

Ravenna – 49

Ascoli – 46

Juventus U23 – 36

Pineto – 36

Campobasso – 33

Pianese – 31

Ternana – 30

Vis Pesaro – 30

Gubbio – 29

Guidonia – 29

Carpi – 28

Livorno – 28

Forlì – 25

Sambenedettese – 24

Bra – 24

Perugia – 23

Torres – 20

Pontedera – 16

Rimini – 0

