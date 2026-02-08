Reggiana, Dionigi dopo l’esonero: «È stato bello lottare per questi colori»

È giunta al capolinea l’avventura di Davide Dionigi sulla panchina della Reggiana. In seguito all’esonero dalla panchina dei granata, maturato dopo la sconfitta di ieri per 2-0 in casa del Catanzaro, il tecnico ha voluto esprimere la sua gratitudine al club e ai tifosi della Reggia, con un messaggio tramite i suoi profili social.

Di seguito il suo messaggio:

“Riassumere in poche righe il senso di questo percorso e’ davvero difficile . Siamo partiti con una impresa sportiva , quella di una salvezza miracolosa in Serie B che la città’ aveva smesso di sperare per arrivare a una stagione dove non sapremo mai nonostante le difficoltà come poteva terminare . Ringrazio la città dove sono nato Reggio Emilia che , da reggiano e allenatore mi ha dato più di quanto io possa avere dato a lei . Ringrazio il Patron Amadei, la Società e i miei calciatori con i quali si è creato da subito un legame di stima e fiducia , vere e incondizionate , che ci hanno portato a poter difendere ancora la categoria contando sul lavoro , passione tenacia e capacità di soffrire . Un grazie infine alla gente , ai Reggiani . Con loro e’ stato bello lottare per questi colori”

