Reggiana, Dionigi dopo l’esonero: «È stato bello lottare per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 194713

È giunta al capolinea l’avventura di Davide Dionigi sulla panchina della Reggiana. In seguito all’esonero dalla panchina dei granata, maturato dopo la sconfitta di ieri per 2-0 in casa del Catanzaro, il tecnico ha voluto esprimere la sua gratitudine al club e ai tifosi della Reggia, con un messaggio tramite i suoi profili social.

Di seguito il suo messaggio:

“Riassumere in poche righe il senso di questo percorso e’ davvero difficile . Siamo partiti con una impresa sportiva , quella di una salvezza miracolosa in Serie B che la città’ aveva smesso di sperare per arrivare a una stagione dove non sapremo mai nonostante le difficoltà come poteva terminare . Ringrazio la città dove sono nato Reggio Emilia che , da reggiano e allenatore mi ha dato più di quanto io possa avere dato a lei . Ringrazio il Patron Amadei, la Società e i miei calciatori con i quali si è creato da subito un legame di stima e fiducia , vere e incondizionate , che ci hanno portato a poter difendere ancora la categoria contando sul lavoro , passione tenacia e capacità di soffrire . Un grazie infine alla gente , ai Reggiani . Con loro e’ stato bello lottare per questi colori”

Reggiana, ufficiale l’esonero di Davide Dionigi: si chiude il rapporto con il tecnico 

Altre notizie

biancolino

Monza-Avellino, Biancolino: «Meritavamo un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo monza 0-3 (50) Keita bianco

Monza, Bianco dopo l’Avellino: «Seconda rimonta consecutiva, questa squadra ha carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
626192122_18425020912140901_372791217255782213_n

Monza in rimonta sull’Avellino, Palermo sempre agganciato al treno Serie A. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 154611

Reggiana, Rubinacci torna in panchina: è lui il nuovo allenatore della Prima Squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (126) dionigi

Reggiana, ufficiale l’esonero di Davide Dionigi: si chiude il rapporto con il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gregucci sampdoria

Sampdoria verso il Palermo: Malanca accelera il recupero, ripresa a Bogliasco dopo Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)

Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
bd7d8fb570

Derby sotto la pioggia, Spezia senza mordente: con l’Entella finisce pari e resta l’allarme salvezza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
1f2b8c92fd

Juve Stabia beffata nel finale: il Padova rimonta e strappa un 3-3 al Menti. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
4d4cca0ba3

Il Venezia passa allo Stirpe: Stankovic decisivo, Frosinone battuto 2-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
fdc8336490

Catanzaro, finalmente 2026: Liberali decisivo, Reggiana battuta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-08 194713

Reggiana, Dionigi dopo l’esonero: «È stato bello lottare per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 192153

Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183418

Serie C girone A: pari senza reti tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183225

Serie A: Inter avanti 2-0 sul Sassuolo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
biancolino

Monza-Avellino, Biancolino: «Meritavamo un risultato diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026