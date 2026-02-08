Serie A: Inter straripante, Sassuolo battuto 5-0. La classifica aggiornata
Arriva un pesante successo per l’Inter, che in casa del Sassuolo si impone sul risultato di 5-0. Una prestazione straripante da parte dei nerazzurri, che mettono a segno la quarta vittoria consecutiva in campionato.
Inizia bene il match la formazione di Christian Chivu, che all’11’ trova subito la rete che sblocca il risultato: corner di Dimarco che scavalca Muric, Bisseck ne approfitta e insacca di testa. L’Inter continua ad attaccare in cerca del gol del raddoppio, trovando una sfortunata traversa su un calcio piazzato battuto da Dimarco.
Al 28′ arriva il raddoppio nerazzurro: cross ben calibrato nuovamente del solito di Dimarco, con Thuram che sotto porta deposita in rete. Nel finale il Sassuolo trova la rete che dimezza lo svantaggio siglata da Thorstvedt, ma l’arbitro annulla gol per posizione irregolare da parte di Lauriente.
Nella ripresa la musica non cambia e al 50′ i nerazzurri trovano la rete del 3-0, con Lautaro Martine che conclude dall’interno dell’area e trafigge Muric. L’Inter non si ferma, trovando tre minuti più tardi anche il quarto gol: corner nuovamente di Dimarco, con Akanji che trova l’incornata vincente.
Al 54′ il Sassuolo resta in 10 uomini a causa dell’espulsione per proteste di Matic. La formazione di Christian Chivu gestisce il risultato, firmando nel la rete del definitivo 5-0 siglata da Luis Henrique.
Con questi tre punti l’Inter consolida il primato in classifica, salendo a quota 58 punti. Resta invece fermo a 29 il Sassuolo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 58
Milan – 50
Napoli – 49
Juventus – 45
Roma – 43
Como – 41
Atalanta – 36
Lazio – 32
Udinese – 32
Bologna – 30
Sassuolo – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Parma – 26
Cremonese – 23
Genoa – 23
Lecce – 21
Fiorentina – 18
Pisa – 15
Verona – 15