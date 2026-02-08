Sampdoria, Giordano in dubbio per la sfida contro il Palermo

Sampdoria e Palermo si preparano per la sfida di martedi a “Marassi”, con calcio di inizio in programma per le ore 19:00. I blucerchiati dovranno pero forse fare a meno di Simone Giordano, complicando i piani difensivi di Gregucci.

Il terzino sinistro è fermo ai box a causa di un problema alla spalla, che lo ha costretto a saltare il lavoro con i compagni. Secondo quanto riportato da SampNews24.com, per il giocatore sono state predisposte terapie specifiche e la sua presenza contro i rosanero rimane in forte dubbio.