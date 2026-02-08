Reggiana, ufficiale l’esonero di Davide Dionigi: si chiude il rapporto con il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (126) dionigi

La AC Reggiana ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Davide Dionigi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La decisione è stata resa nota nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, attraverso una nota del club granata.

Nel comunicato, la società ha voluto ringraziare Dionigi e l’intero staff tecnico – composto da Lorenzo Sibilano, Giuseppe Liperoti, Hiroshi Komatsuzaki, David Morelli e Paolo Foti – per la professionalità, l’impegno e la passione dimostrati durante il periodo alla guida della squadra.

Un passaggio particolare è stato dedicato al lavoro svolto nella scorsa stagione, quando il tecnico reggiano riuscì a condurre la Reggiana alla salvezza in Serie B, centrando l’obiettivo prefissato dal club al termine di un campionato complesso.

La società ha ribadito la propria gratitudine nei confronti di Dionigi, sottolineando il legame con l’allenatore e augurando a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

Ora si apre una nuova fase per la Reggiana, chiamata a individuare rapidamente il profilo giusto per la panchina e a ridare slancio a una stagione che entra in un momento delicato.

