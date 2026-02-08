Sampdoria verso il Palermo: Malanca accelera il recupero, ripresa a Bogliasco dopo Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
La Sampdoria ha ripreso il lavoro a Bogliasco dopo il successo esterno conquistato a Modena, con l’attenzione già rivolta alla prossima sfida di campionato contro il Palermo, in programma allo stadio Luigi Ferraris. Il calendario non concede pause e Angelo Gregucci, insieme al suo staff, ha immediatamente riattivato il gruppo blucerchiato.

Sotto osservazione resta Lorenzo Malanca, giovane difensore classe 2007, che prosegue il percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. Nella giornata odierna Malanca ha continuato a lavorare sul campo, segnali incoraggianti in vista di un graduale rientro a disposizione.

Dopo la gara del “Braglia”, la squadra è stata divisa in due gruppi: seduta di scarico per i titolari della sfida vinta contro il Modena, mentre gli altri calciatori disponibili hanno svolto lavori aerobici sul campo superiore del “Mugnaini”, seguiti da una partitella con la Primavera, utile per mantenere ritmo e intensità.

Capitolo infermeria: oltre a Malanca, hanno seguito un programma personalizzato sul campo anche Fabio Depaoli e Salvatore Esposito, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi fisici. Simone Giordano, invece, ha proseguito con le terapie per il problema alla spalla sinistra.

Situazione infortunati nel dettaglio:

Salvatore Esposito: lesione tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale della gamba sinistra

Fabio Depaoli: lesione di primo grado al bicipite femorale destro

Simone Giordano: problema alla spalla sinistra

Lorenzo Venuti: rottura del legamento crociato del ginocchio

Lorenzo Malanca: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

La preparazione dei blucerchiati proseguirà domani con una seduta pomeridiana, in vista del match casalingo contro il Palermo, una gara che si preannuncia impegnativa e decisiva per il prosieguo del campionato.

