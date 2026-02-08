Palermo subito al lavoro a Torretta: seduta di recupero dopo l’Empoli

È ripresa questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro la Sampdoria, in programma a Marassi.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno preso parte al match contro l’Empoli, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento regolare. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, i rosanero hanno lavorato su un’esercitazione dedicata al possesso palla.

La seduta si è poi conclusa con small sided games 5 contro 5, alternati a sprint e tiri in porta, per mantenere alta l’intensità in vista del ravvicinato impegno di campionato.