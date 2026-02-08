Palermo, Pohjanpalo trascina ancora: «Al Barbera vogliamo sempre vincere»

Dopo la vittoria del Palermo contro l’Empoli al Renzo Barbera, è stato Joel Pohjanpalo a presentarsi ai microfoni ufficiali del club rosanero. L’attaccante finlandese, autore di una doppietta decisiva, ha analizzato il successo sottolineando l’importanza dei tre punti, del fattore campo e della mentalità mostrata dalla squadra.

«Sì, tre punti sono importanti. Giocare a casa è una situazione molto particolare. Ogni partita è importante, ma quando giochi in casa vuoi sempre vincere», ha spiegato Pohjanpalo nel post gara.

Una vittoria che pesa non solo per la classifica, ma anche per il modo in cui è arrivata: «È stata una partita difficile, ma abbiamo raggiunto i tre punti non solo per il risultato, ma anche per la mentalità di tutta la squadra».

Il finlandese ha poi parlato del suo momento personale. Pohjanpalo è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple tra Serie A e Serie B nella stagione 2025-2026: «Questa è una cosa divertente per me, ma non è la cosa più importante. Quando arrivi in campo, da attaccante, vuoi sempre fare gol. Quando ne fai uno, hai sempre la sensazione di voler fare qualcosa in più».

Il legame con il gioco offensivo del Palermo è evidente: «Quest’anno il mister mi parla sempre dell’area. Arrivo a molti gol e quando segni il primo, vuoi sempre qualcosa in più. Oggi la partita è andata così, sono arrivate occasioni importanti, come il rigore, e quello ha chiuso la partita».

Il Barbera si conferma un fattore decisivo: sei vittorie consecutive in casa, un dato che mancava dal 1975. «Quando giochi in casa sei sempre motivato a non perdere la tua casa. Questa cosa è importante per tutta la squadra e per tutti noi».

Pohjanpalo ha poi speso parole importanti per il nuovo arrivato Johnsen, con cui aveva già condiviso un’esperienza a Venezia: «È una grande persona e un grande giocatore. L’abbiamo visto tutti oggi allo stadio. Io ho già giocato con lui a Venezia e c’è sempre una buona mentalità in campo. Oggi ha fatto vedere subito le sue qualità, aspettiamo molto da lui».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, quella di martedì contro la Sampdoria: «La Sampdoria ha vinto a Modena e tutti abbiamo visto quanto sia difficile giocare lì. Sarà una partita difficile a Genova contro una squadra forte, ma noi vogliamo prepararci bene e continuare su questa strada».