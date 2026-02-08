Il Tirreno: “Empoli sfortunato, vince il Palermo”

Secondo quanto racconta Davide Biuzzi su Il Tirreno, il Palermo si conferma una squadra costruita per vincere, capace di colpire nei momenti chiave e di sfruttare al massimo gli episodi favorevoli. Al Renzo Barbera, sotto una pioggia battente, i rosanero superano l’Empoli al termine di una gara intensa e combattuta, chiusa sul 3-2 grazie all’autorete di Fulignati e alla doppietta del solito Pohjanpalo.

Come evidenziato da Il Tirreno, a firma Davide Biuzzi, l’Empoli non sfigura affatto e gioca una delle sue migliori partite stagionali, soprattutto nel primo tempo. I toscani passano in vantaggio già al 5’, quando Guarino trova il guizzo vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, approfittando di una mischia in area. Il Palermo accusa il colpo e fatica a trovare ritmo, mentre gli azzurri sfiorano il raddoppio con Nasti e Ghion, trovando però sulla loro strada un Joronen sempre attento.

Il pareggio arriva al 24’: cross dalla sinistra di Le Douaron, deviazione in spaccata di Gyasi, palo e sfortunata carambola sulla schiena di Fulignati che manda il pallone in rete. Un episodio che rimette in equilibrio la gara ma non spegne il coraggio dell’Empoli, che continua a giocare con personalità fino all’intervallo.

Nella ripresa, come sottolinea ancora Davide Biuzzi su Il Tirreno, Inzaghi cambia volto alla partita inserendo Magnani e Johnsen. Proprio dai nuovi ingressi nasce il cambio di passo del Palermo: prima la traversa di Peda, poi il gol del 2-1 firmato da Pohjanpalo, bravo a farsi trovare pronto sul cross di Augello e sull’assist di Le Douaron.

L’Empoli, però, non molla. Dionisi rimescola le carte e trova il pareggio con Ebuehi, che sfrutta un’azione confusa in area per battere Joronen. La partita sembra destinata al pareggio, ma a sette minuti dalla fine arriva l’episodio decisivo: fallo di Ceesay su Bani in area, rigore ineccepibile che Pohjanpalo trasforma con freddezza, firmando il suo 15° gol stagionale.

Nel finale, come racconta ancora Il Tirreno di Davide Biuzzi, serve un intervento prodigioso di Joronen su Ignacchiti per blindare il successo rosanero. Al triplice fischio è festa al Barbera, mentre l’Empoli esce dal campo tra gli applausi per una prestazione generosa, ma senza punti.