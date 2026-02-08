Empoli sconfitto a Palermo, Ebuehi non si arrende: «Prestazione positiva, ma servivano punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (37)

Nonostante la sconfitta del Renzo Barbera, Tyronne Ebuehi guarda avanti. Il terzino dell’Empoli, autore del gol del momentaneo 2-2 contro il Palermo, ha commentato il match nel post gara, sottolineando la prova offerta dai toscani contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

«C’è tanta delusione perché la squadra ha fatto molto bene per tutta la partita. L’unica cosa che è mancata sono i punti», ha spiegato Ebuehi, evidenziando come l’Empoli sia rimasto in partita fino all’ultimo minuto nonostante il valore dell’avversario.

Il suo ingresso in campo ha dato nuova energia ai toscani, culminata con la rete del pareggio. «Anche dopo il 3-2 per loro avevamo la sensazione di poterla riprendere. Sono contento per il gol e per l’impatto che ho avuto sulla partita. Voglio aiutare la squadra a fare punti», ha aggiunto il difensore azzurro.

Guardando oltre il risultato, Ebuehi prova a cogliere gli aspetti positivi della serata di Palermo: «Come ho detto, abbiamo giocato bene e meritavamo almeno un punto. Però nel prossimo match dobbiamo trasformare le prestazioni in risultati».

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno di campionato, in programma mercoledì al Castellani contro la Juve Stabia. «È positivo tornare subito in campo, così archiviamo questa partita e pensiamo alla prossima. Sono sicuro che possiamo ottenere i tre punti», ha concluso Ebuehi.

